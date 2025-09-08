PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrradeigentümer gesucht (FOTO)

Kehl (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr konnte im Rahmen einer Personenkontrolle in der Allensteinerstraße eine polizeibekannte Person festgestellt werden, die ein Fahrrad mit sich führte. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass das Fahrrad entwendet wurde, weshalb sie das Zweirad beim Polizeirevier Kehl sicherstellten. Es handelt sich hierbei um ein schwarz, orangenes Mountainbike mit weißer Lenkergabel und orangenen Felgen der Marke Biria "made by MIFA". Das Mountainbike hat eine Kettenschaltung mit 21 Gängen und 28 Zoll Felgen (FOTO). Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nun auf der Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer des Fahrrads. Dieser wird gebeten, sich beim Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 zu melden.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

