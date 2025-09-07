Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Versuchte Sachbeschädigung an Rettungswagen
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 06.09.2025 gegen 13:00 Uhr warfen Unbekannte eine Glasflasche auf einen Rettungswagen, welcher gerade auf dem Gelände der Rettungswache in der Grainstraße eingeparkt wurde. Ein Sachschaden am Fahrzeug entstand glücklicherweise nicht.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.
