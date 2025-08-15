Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugen gesucht! Unbekannte entwendeten Stofftrolly im Zug

Gießen / Kassel (ots)

Unbekannte sollen am gestrigen Donnerstag (14.8.) auf der Fahrt von Gießen Richtung Kassel, einen Stofftrolly aus der Gepäckablage entwendet haben.

Die 25-jährige Reisende benutzte an Gleis 2 den RE 30 um 16:28 Uhr. Sie betrat den Zug am hinteren Ende im vorletzten Wagen.

Im oberen Bereich legte sie ihren Hartschalenkoffer sowie einen Stofftrolly auf die dafür vorgesehene Gepäckablage.

Als die 25-Jährige kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ihr Gepäck bereitstellen wollte, bemerkte sie, dass sich der Stofftrolly nicht mehr auf der Gepäckablage befand.

Sie fragte die Reisenden, die in unmittelbarer Nähe der Gepäckablage saßen, nach dem Gepäckstück, jedoch hatte keiner etwas bemerkt. Die junge Frau suchte nach Ankunft des Zuges in Kassel die Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Kassel auf und erstattete Anzeige wegen Diebstahl.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca.1600,-EUR

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Täter oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 0651 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Wichtiger Hinweis der Bundespolizei:

Mitgeführtes Gepäck sollte man immer im Auge behalten. Wertgegenstände sind sicherer, wenn sie in verschlossenen Behältnissen direkt am Körper getragen werden

