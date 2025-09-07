Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unfallflucht
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 06.09.2025 zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Meckenheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz geparkten grauen Hyundai i20 mit NW-Kennzeichen vermutlich beim Ein-/Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.
