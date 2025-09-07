PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 05.09.2025 auf den 06.09.2025 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Erkenbrechtstraße ein. Hierzu öffneten sie ein geklapptes Fenster im Erdgeschoss auf noch unbekannte Art und Weise und gelangten so ins Gebäude. Hier entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Sebastian Katzenberger

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

