Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus
Neustadt/Weinstraße (ots)
In der Nacht vom 05.09.2025 auf den 06.09.2025 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Erkenbrechtstraße ein. Hierzu öffneten sie ein geklapptes Fenster im Erdgeschoss auf noch unbekannte Art und Weise und gelangten so ins Gebäude. Hier entwendeten sie Schmuck und Bargeld.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.
