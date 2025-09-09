Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Jugendliche flüchten nach Fahrraddiebstahl, Zeugen und Geschädigte gesucht

Lahr (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es am Bahnhof zu einem Fahrraddiebstahl. Gegen 1 Uhr meldete ein Geschädigter den Diebstahl seines am Bahnhof abgestellten Fahrrads. Kurz darauf, gegen 1:30 Uhr, ging bei der Polizei erneut die Mitteilung eines Anrufers ein, dass drei Jugendliche sich an den Fahrrädern am Bahnhof zu schaffen machen würden. Als die Streife an der Einsatzörtlichkeit eintraf, flüchteten die drei Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Zwei Jugendliche konnten zunächst verfolgt werden, entkamen jedoch unerkannt. Am Bahnhof wurden die drei vom Zeugen beschriebenen Fahrräder und zwei dazugehörige Schlösser aufgefunden und zum Polizeirevier Lahr gebracht. Unter den Rädern befand sich das zuvor entwendete Fahrrad des Geschädigten. Die Beamten suchen nun die Besitzer der beiden weiteren Fahrräder, dessen Beschreibung wie folgt aussieht: Fahrrad 1: Herrenrad, schwarz mit blauen Elementen, Marke Riverside, Gepäckträger mit Fahrradkorb Fahrrad 2: älteres, kleineres Mountainbike, weiß/rot, Marke Scott Superslope, Gepäckträger Die Flüchtigen sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Kapuzen getragen haben. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0781 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden. /al

