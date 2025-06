Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendiebe festgenommen

Heinsberg (ots)

Am Samstag, 7. Juni, stahlen zwei Täter gegen 17.00 Uhr Schuhe aus einem Schuhgeschäft an der Ostpromenade. Die eingesetzten Beamten konnten die beiden Männer in der Nähe ihres an der Rudolf-Diesel-Str. abgestellten Pkw antreffen. Neben den Schuhen wurden weitere gestohlene Gegenstände im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und nahmen die beiden Männer vorläufig fest.

