Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Windentraining von Polizeifliegerstaffel Hessen und Bergwacht Hessen im Bereich Bad Wildungen

Bad Wildungen (ots)

(LH)Im Bereich Baunau/Bad Wildungen findet im Zeitraum von Donnerstag, dem 11.09. bis Sonntag, dem 14.09.2023 eine Übung unter Beteiligung der Polizeifliegerstaffel Hessen sowie der Bergwacht Hessen statt.

Beide Organisationen trainieren über vier Tage den gemeinsamen Rettungseinsatz. Schwerpunkte der Übung sind dabei unter anderem die Verbringung von Höhenrettern zum Einsatzort sowie die hubschraubergestützte Personenrettung aus unwegsamen Gelände. In einsatzrealistischen Szenarien wird insbesondere die Verwendung der Rettungswinde trainiert.

Während der Übungstage ist im genannten Bereich mit einem vermehrten Flugaufkommen des Polizeihubschraubers, einhergehend mit einer entsprechend erhöhten Lärmemission zu rechnen. Diesbezüglich bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger der angrenzenden Kommunen um Verständnis.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6210 bis 6213
https://hpe.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

