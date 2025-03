POL-PPTR: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Trier (ots) - Am 08.03.2025 kam es gegen 17:30 Uhr in der Straße Am Kiewelsberg zu einem Einbruchdiebstahl. Zwei unbekannte Tatverdächtige brachen über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Diese wurden von den nachhause kommenden Geschädigten gestört. Die Täter flüchteten daraufhin über mehrere Nachbargärten. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der 065198343390 oder kdd-trier@polizei.rlp.de ...

