LPI-J: Unfall unter Alkoholeinfluss

Jena (ots) - Dienstagmorgen, kurz nach 1 Uhr, hörten Zeugen eine Scheibe splittern. Im Bereich eines Einkaufcenters in der Friedrich-Zucker-Straße sei eine Person dabei in den dortigen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Der Zeuge konnte auch eine Personenbeschreibung geben. Die alarmierten Beamten trafen vor Ort eine 19-jährige Frau an, welche auch die Beschreibung passte. Diese versuchte zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Auf den Sachverhalt angesprochen gab diese ...

