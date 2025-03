POL-PPTR: Fröhlich, friedlich, feierlustig: Rosenmontag im Polizeipräsidium Trier

Niederwörresbach (ots) - Die 14-Jährige Jamie C. wurde zuletzt am Sonntag, 2. März 2025, gegen 11:15 Uhr gesehen, als sie sich von einer Jugendhilfeeinrichtung in Niederwörresbach entfernte. Die Jugendliche ist möglicherweise in Richtung Offenbach oder Frankfurt am Main unterwegs. Am Montagnachmittag nahm sie kurz telefonisch Kontakt zu ihrer Mutter auf, machte aber keine Angaben über ihren Aufenthaltsort. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Jugendliche einen ...

