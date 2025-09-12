Polizei Korbach

POL-KB: Folgemeldung zum Unfall bei Willingen: 54-jährige Autofahrerin im Krankenhaus verstorben

Korbach (ots)

(Bitte beachten Sie unsere am gestrigen Tag, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44150 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Unfall):

Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Nachdem es am gestrigen Donnerstagmorgen gegen 11:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 251 zwischen Willingen-Neerdar und -Usseln gekommen ist, erreichte die Korbacher Polizei am gestrigen Abend die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass die an dem Unfall beteiligte 54-jährige Autofahrerin infolge ihrer schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen zum Ablauf und der Ursache des Unfalls dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 54-jährige Frau mit einem Smart auf der B 251 von Usseln kommend in Richtung Neerdar unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Hyundai, der von einer 45-jährigen Frau gesteuert wurde. Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie nun im Krankenhaus verstarb. Die 45 Jahre alte Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich sind. Der Totalschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 20.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten, der Reinigung der Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und dem Einsatz eines Gutachters war die Bundesstraße bis 20:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell