Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Zusammenstoß zwischen LKW und Fußgängerin, Frau wird schwer verletzt

Korbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwoch (17. September) in Korbach kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin, die dabei schwer verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr. Ein 68-jährige Lastwagenfahrer aus dem Waldecker Land fuhr die Heerstraße in Richtung Arolser Landstraße. An einer Kreuzung mit Lichtzeichenanlage wollte er nach links in die Straße Am Stadtpark einbiegen. Eine 87-jährige Korbacherin überquerte die Straße und wurde von dem Lastwagen erfasst. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der nicht alkoholisierte Lastwagenfahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Da der genaue Unfallhergang noch unklar ist, hat die Staatsanwaltschaft Kassel einen Gutachter mit der Rekonstruktion beauftragt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Korbach geführt, die unter der Telefonnummer 05631/9710 Zeugenhinweise zum Verkehrsunfall entgegennimmt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell