Polizei Korbach

POL-KB: Mercedes überholt an unübersichtlicher Stelle zwischen Sachsenhausen und Meineringhausen, Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung

Korbach (ots)

Am Sonntag (14. September) kam es in der Zeit von 20.30 bis 20.45 Uhr auf der Bundesstraße 251 zwischen Waldeck-Sachsenhausen und Korbach-Meineringhausen zu einem gefährlichen Überholmanöver. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sucht Zeugen.

Eine Zeugin fuhr mit ihrem rot-weißen BMW Mini die B 252 von Sachsenhausen in Richtung Meineringhausen. Vor dem Abzweig nach Alraft überholte ein schwarzer Mercedes mit HSK-Kennzeichen ein hinter ihr fahrendes Fahrzeug und scherte zunächst unmittelbar hinter der Zeugin wieder ein.

Obwohl die Sicht wegen einer leichten Kuppe eingeschränkt war und bereits die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos zu sehen waren, überholte der Mercedes anschließend die Zeugin und konnte gerade noch rechtzeitig vor ihr einscheren. Nach Angaben der Zeugin musste ein entgegenkommendes Fahrzeug fast bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Polizei Korbach ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und sucht weitere Zeugen.

Insbesondere die Fahrer oder Fahrerinnen des Autos hinter dem rot-weißen Mini und des entgegenkommenden Fahrzeugs werden gebeten, sich unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell