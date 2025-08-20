PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrerin verletzt sich bei Unfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg hat sich am Dienstag, 19. August 2025, 10:40 Uhr, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 37-jährige Frau aus Garrel war mit einem VW auf der Oldenburger Straße in Richtung Tungeln unterwegs. Kurz hinter dem Marschweg kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte auf dem dortigen Parkstreifen zunächst einen stehenden Mercedes und kollidierte anschließend mit einem ebenfalls geparkten Opel. Der VW der Frau überschlug sich anschließend, kam aber auf den Rädern zum Stillstand. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Die 37-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Weil der Verdacht bestand, dass sie aufgrund der Einnahme von Medikamenten fahruntüchtig gewesen sein könnte, wurde ein Verfahren wegen einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

