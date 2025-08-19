Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Ahlhorn leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ahlhorn hat am Dienstag, 19. August 2025, gegen 08:40 Uhr, der Fahrer eines E-Scooters leichte Verletzungen erlitten. Er war zuvor auf der falschen Seite des Radwegs unterwegs.

Zur Unfallzeit wollte eine 45-jährige Frau aus Großenkneten mit einem Seat von einem Grundstück in die Wildeshauser Straße einfahren. Dabei stieß sie mit einem 20-Jährigen aus Großenkneten zusammen, der den Geh- und Radweg mit dem E-Scooter auf der falschen Seite in Richtung Ortskern von Ahlhorn befuhr.

Der junge Mann stürzte nach der Kollision mit dem Seat, erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden waren gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell