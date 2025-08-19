Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Drei Personen bei schwerem Verkehrsunfall verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am Dienstag, 19. August 2025, gegen 09:05 Uhr, drei Männer verletzt worden. Die Syker Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Zur Unfallzeit bog ein 66-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem neuwertigen VW vom Gelände eines Autohandels in die Syker Straße ein. Hierbei übersah er den ebenfalls neuwertigen SUV eines 50-jährigen Delmenhorsters, der auf der Syker Straße in Richtung Varrel unterwegs war. Der SUV prallte frontal in die linke Seite vom VW, der sich anschließend drehte und entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Fahrstreifen in Richtung Bremer Straße zum Stehen kam. Der SUV blockierte den Fahrstreifen in Richtung Varrel. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ungefähr 85.000 Euro geschätzt.

Im VW erlitten der 66-jährige Fahrer und sein 67-jähriger Beifahrer aus Bremen schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der 50-jährige Delmenhorster wurde vor Ort in einem weiteren Rettungswagen behandelt und gilt als leicht verletzt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Nach dem Unfall musste die Syker Straße zwischen Anton-Günther-Straße und Leipziger Weg voll gesperrt werden. Ab 10:15 Uhr konnte die Unfallstelle auf einer Spur passiert werden, die vollständige Freigabe der Fahrbahn erfolgte um 10:40 Uhr.

