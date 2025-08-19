Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrerin bei Unfall in Denghausen verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Denghausen hat am Dienstag, 19. August 2025, gegen 09:30 Uhr, eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Die 78-jährige Frau aus Colnrade war zur Unfallzeit auf der Kreisstraße von Colnrade in Richtung Wildeshausen unterwegs. Zwischen Denghausen und Garmhausen kam sie mit ihrem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend schleuderte ihr Auto über die Fahrbahn, kippte auf die Beifahrerseite und blieb auf der Spur des Gegenverkehrs liegen.

Die 78-Jährige war nicht eingeklemmt, war aufgrund der Endposition ihres Fahrzeugs aber eingeschlossen. Um sie aus ihrem erheblich beschädigten Auto befreien zu können, rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Colnrade, Düngstrup und der Stadt Wildeshausen aus. Sie übergaben die Frau anschließend an einen Notarzt und Rettungskräfte, die die Frau in ein Krankenhaus fuhren.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro. An der Unfallstelle kam es 11:00 Uhr zu Behinderungen.

