BPOLD-B: Tragischer Unfall - Rollstuhlfahrer stürzt ins Gleisbett
Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)
Donnerstagmorgen stürzte ein im Rollstuhl sitzender Mann aus bislang ungeklärter Ursache ins Gleis.
Gegen 4:15 Uhr erfasste eine S-Bahn der Linie 9 am Bahnhof Westkreuz den im Gleis liegenden Mann und verletzte ihn schwer. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei unterstützten die Berliner Feuerwehr bei den Rettungsmaßnahmen. Der S-Bahnverkehr wurde für die Dauer dieser eingestellt.
Der 67-jährige Rollstuhlfahrer war während des Einsatzes ansprechbar. Er wurde vor Ort intensivmedizinisch versorgt und nach der Rettung aus dem Gleisbereich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Den ersten Erkenntnissen zufolge wird von einem Unfall ausgegangen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin
Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell