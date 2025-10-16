PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Tragischer Unfall - Rollstuhlfahrer stürzt ins Gleisbett

Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Donnerstagmorgen stürzte ein im Rollstuhl sitzender Mann aus bislang ungeklärter Ursache ins Gleis.

Gegen 4:15 Uhr erfasste eine S-Bahn der Linie 9 am Bahnhof Westkreuz den im Gleis liegenden Mann und verletzte ihn schwer. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei unterstützten die Berliner Feuerwehr bei den Rettungsmaßnahmen. Der S-Bahnverkehr wurde für die Dauer dieser eingestellt.

Der 67-jährige Rollstuhlfahrer war während des Einsatzes ansprechbar. Er wurde vor Ort intensivmedizinisch versorgt und nach der Rettung aus dem Gleisbereich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Den ersten Erkenntnissen zufolge wird von einem Unfall ausgegangen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

