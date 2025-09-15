Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen Gewalttäter

Bielefeld (ots)

Einen mit Haftbefehl gesuchten Gewalttäter haben Bundespolizisten am Samstagabend (13. September) bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof Bielefeld verhaftet.

Der 41-jährige Deutsche hatte im Mai einen Rollstuhlfahrer mehrfach gegen den Hals getreten, als dieser ihn bat, den für Rollstühle reservierten Platz im Bus freizugeben. Weil er nach der Tat untergetaucht war, hat das Amtsgericht Bielefeld wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft angeordnet.

Der Mann wurde nun von der Bundespolizei verhaftet und nach einer Nacht im Polizeigewahrsam dem Haftrichter vorgeführt, der den Vollzug des Haftbefehls anordnete. Der wohnsitzlose Bielefelder wurde am Sonntag in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

