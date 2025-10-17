Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

Berlin-Treptow-Köpenick (ots)

Freitagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer fest, nachdem diese eine Schallschutzwand besprüht hatten.

Gegen 1:40 Uhr stellten zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei zwei Personen beim Besprühen einer Schallschutzwand zwischen den Bahnhöfen Berlin-Köpenick und Berlin-Hirschgarten fest. Die Beamtinnen und Beamten nahmen eine 18-Jährige und einen 44-jährigen deutschen Staatsangehörigen nach kurzer Flucht vorläufig fest und stellten entsprechende Beweismittel sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen das Duo ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die 18-Jährige und den 44-Jährigen auf freien Fuß.

