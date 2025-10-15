PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister dankt Einsatzkräften: "Der Tod des Jungen erschüttert uns alle"

Schwerin (ots)

"Die Nachricht macht uns alle tief betroffen. In den vergangenen Tagen haben viele Menschen gehofft und nach dem Achtjährigen gesucht. Sein Verschwinden hat eine ganze Region in Atem gehalten. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Angehörigen. Ich schätze die hohe Professionalität aller Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Hilfsdiensten, die seit dem Verschwinden des Jungen unermüdlich im Einsatz waren. Tag und Nacht, zu Fuß, mit Hubschraubern, Suchhunden und Booten. Sie haben mit großer Einsatzbereitschaft und Anteilnahme alles unternommen, um den Jungen zu finden. Dies gilt auch den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die rund um die Uhr ihre Unterstützung angeboten haben. Der Tod des Jungen erschüttert uns alle. Nun gilt es, die Umstände dieses schrecklichen Geschehens aufzuklären", so Innenminister Christian Pegel.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6137519

