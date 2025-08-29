PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI-WEIL: International gesuchter Straftäter an der französischen Grenze festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein mit internationalem Haftbefehl Gesuchter ist der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke ins Netz gegangen. Er wird von der Türkei wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes gesucht. Zur Prüfung der Auslieferung erfolgte die Festnahme.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Donnerstagmorgen (28.08.2025) bei der Einreise aus Frankreich kommend. Die Überprüfung ergab, dass seit vergangenem Jahr ein internationaler Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 36-Jährigen bestand. Die Bundespolizei nahm den in Polen wohnhaften Mann fest und führte ihn einem Haftrichter vor, der die Festnahme bis zur Entscheidung über die Auslieferung anordnete. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

