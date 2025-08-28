Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßliche Schleusung im Bereich Dettighofen festgestellt

Dettighofen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für eine mutmaßliche Einschleusung von syrischen Staatsangehörigen.

Am Sonntag, dem 24.08.2025, zwischen 21:00 und 22:00 Uhr soll es zu einer Einschleusung von sechs syrischen Staatsangehörigen gekommen sein. Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. In diesem Zusammenhang sind Hinweise über mögliche Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen von Interesse, welche die Personengruppe in den Bereich Dettighofen verbracht, beziehungsweise von dort abholen wollte oder sich im genannten Bereich grundlos aufhielten. Die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein nimmt Zeugenhinweise unter 07628 80590 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell