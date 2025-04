Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Auerberg: 57-Jähriger nach häuslicher Gewalt festgenommen - Drei Polizeibeamte verletzt

Bonn (ots)

Am Montagnachmittag (14.04.2025) hat eine 95-jährige Frau aus Bonn-Auerberg nach einem Fall häuslicher Gewalt den Polizeinotruf gewählt. Beim folgenden Polizeieinsatz wurden eine Beamtin und zwei Beamte der Polizeiwache Innenstadt verletzt.

Zur Tatzeit gegen 15:15 Uhr war die Seniorin von ihrem Sohn mit einem Stuhl attackiert und im Gesicht verletzt worden. Die Frau zog sich daraufhin in ihr Schlafzimmer zurück und wählte den Notruf 110. Zwei Streifenteams der City-Wache eilten sofort zur Wohnanschrift der Seniorin und konnten den Tatverdächtigen in der Wohnung antreffen. Der 57-Jährige verhielt sich dabei unkooperativ und griff die eingesetzten Beamten in der Folge mit Faustschlägen an. Trotz erheblichen Widerstandes konnte der Mann überwältigt und fixiert werden. Dabei kam auch ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) zum Einsatz. Drei Beamte erlitten Prellungen und Schürfwunden, einer der Beamten wurde zudem durch einen Biss an der Hand verletzt. Die 95-jährige Geschädigte wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 57-Jährige, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil der Mutter sowie Tätlichen Angriffes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet. Am Dienstag (15.04.2025) übernahm das Kriminalkommissariat 15 die weiteren Ermittlungen gegen den 57-Jährigen, der auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

