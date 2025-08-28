Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Teleskopschlagstock sichergestellt

Neuenburg am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein, konnte ein Teleskopschlagstock aus dem Verkehr gezogen werden. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Ein 44-jähriger rumänischer Staatsangehöriger geriet am Mittwochmittag (27.08.2025) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Türablage seines Fahrzeugs führte er einen griffbereiten Teleskopschlagstock mit sich. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell