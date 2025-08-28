Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Teleskopschlagstock sichergestellt
Neuenburg am Rhein (ots)
Bei einer Kontrolle am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein, konnte ein Teleskopschlagstock aus dem Verkehr gezogen werden. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.
Ein 44-jähriger rumänischer Staatsangehöriger geriet am Mittwochmittag (27.08.2025) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Türablage seines Fahrzeugs führte er einen griffbereiten Teleskopschlagstock mit sich. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell