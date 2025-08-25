PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI-WEIL: Überstellung im Dublin-Verfahren endet im Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz überstellte einen gambischen Staatsangehörigen nach Deutschland. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls, nahm ihn die Bundespolizei fest und verbrachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Ein Gericht verurteilte den 21-Jährigen im Frühjahr dieses Jahres wegen Diebstahls zu einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe. Da er sich dem Strafantritt nicht stellte und untertauchte, erließen die Justizbehörden vor kurzem Haftbefehl. Zudem bestanden vier Fahndungsersuchen von Staatsanwaltschaften, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Ihm werden weitere Straftaten wie Raub, zwei weitere Diebstahlsdelikte sowie ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz, zur Last gelegt. Am Freitag (22.08.2025) erfolgte die Überstellung am Autobahnübergang Weil am Rhein. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

