Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall am Bahnhof Erzingen

Erzingen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für eine Auseinandersetzung am Bahnhof Erzingen am Freitag, den 15. August 2025.

Am 15. August 2025 gegen 19:15 Uhr soll es zwischen zwei Männern am Bahnhof Erzingen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen dabei geschlagen haben, nachdem dieser in zuvor provoziert haben soll.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 8059 0 in Verbindung zu setzen.

