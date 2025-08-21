PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall am Bahnhof Erzingen

Erzingen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für eine Auseinandersetzung am Bahnhof Erzingen am Freitag, den 15. August 2025.

Am 15. August 2025 gegen 19:15 Uhr soll es zwischen zwei Männern am Bahnhof Erzingen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen dabei geschlagen haben, nachdem dieser in zuvor provoziert haben soll.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 8059 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010 (21.08 bis 16:30 Uhr)
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:26

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei beendet Schleusungsversuch

    Neuenburg (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei deckten die Einschleusung von zwei Personen auf. Gegen einen Mann wird wegen des Verdachts der Einschleusung ermittelt. Am späten Dienstagabend (19.08.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein, ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Neben dem 32-jährigen Fahrzeugführer befanden sich noch zwei pakistanische ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:25

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stoppt Fahrer mit gefälschtem Führerschein

    Weil am Rhein (ots) - Mit einem gefälschten Führerschein war ein 41-Jähriger unterwegs, bis er durch Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert wurde. Der Fahrer und seine Familie mussten die Reise ohne Fahrzeug fortsetzen. Am frühen Dienstagmorgen (19.08.2025) wurde der 41-Jähriger Fahrer am Grenzübergang Weil am Rhein - ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:43

    BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Betrüger an Bundespolizei überstellt

    Weil am Rhein (ots) - Ein mit europäischem Haftbefehl gesuchter Mann ist von den Schweizer Behörden an die Bundespolizei überstellt worden. Nachdem er abtauchte, erfolgte die Fahndung auch europaweit. Jetzt sitzt der 43-Jährige in Untersuchungshaft. Wegen des Vorwurfs, vor zwei Jahren mehrfachen Betrug begangen zu haben, suchten die deutschen Justizbehörden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren