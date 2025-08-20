PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stoppt Fahrer mit gefälschtem Führerschein

Weil am Rhein (ots)

Mit einem gefälschten Führerschein war ein 41-Jähriger unterwegs, bis er durch Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert wurde. Der Fahrer und seine Familie mussten die Reise ohne Fahrzeug fortsetzen.

Am frühen Dienstagmorgen (19.08.2025) wurde der 41-Jähriger Fahrer am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie seine Frau und die beiden Kinder verfügten über Dokumente für einen legalen Aufenthalt in Deutschland. Allerdings legte der Mann den Einsatzkräften einen italienischen Führerschein vor, welcher Fälschungsmerkmale auswies. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren ein. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Da die Beifahrer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt musste die Familie die Weiterreise ohne Fahrzeug fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

