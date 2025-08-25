Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kürzlich Abgeschobener bei erneuter Einreise zurückgewiesen

Weil am Rhein (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein 23-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am frühen Sonntagmorgen (24.08.2025) versuchte der südsudanesische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach zu Fuß nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass er vor drei Tagen nach Kroatien überstellt worden war. Zudem verhing die Bundespolizei ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland und schrieb ihn zur Fahndung aus. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

