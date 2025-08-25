PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Dreifach Gesuchte durch Bundespolizei gefasst

Lörrach (Stetten) (ots)

Da eine mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Frau die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, sprang eine Verwandte mit über 6.000 Euro ein und konnte so ihre Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Am späten Samstagabend (23.08.2025) geriet die deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Lörrach-Stetten in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die 28-Jährige mehrere Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen Diebstahls, Betruges sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, verurteilten Gerichte die Frau im vergangenen Jahr zu Geldstrafen in Höhe von zusammen 6.020 Euro. Da die in der Schweiz wohnhafte Frau weder die Geldstrafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehle. Die Cousine der Frau, konnte die geforderte Summe auf dem Bundespolizeirevier Lörrach vorbeibringen und ersparte der Gesuchten eine mehrmonatige Ersatzfreiheitstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

