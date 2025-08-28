PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI-WEIL: Gesuchter führt falschen Führerschein mit sich

Basel (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann konnte im Fernzug nach Deutschland gefasst werden. Er sitzt jetzt für mehrere Wochen im Gefängnis.

Am Mittwochmorgen (27.08.2025) geriet der bulgarische Staatsangehörige, in einem Fernzug auf Höhe des Badischen Bahnhofs Basel, in die Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass ein Gericht den Mann im Jahr 2023, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.250 Euro verurteilte. Da der in der Schweiz wohnhafte Mann die Geldstrafe nicht bezahlte und die Ersatzfreiheitstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Bei der Durchsuchung konnte zudem eine auf den 35-Jährigen ausgestellte gefälschte spanische Fahrerlaubnis aufgefunden werden. Da der Mann die geforderte Summe vor Ort nicht bezahlen konnte erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Wegen des Verdachts des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

