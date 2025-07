Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Arbeitsunfall in Schortens - Lader schwer verletzt

Schortens (ots)

Am Montag, 21.07.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es in Schortens/Grafschaft zu einem Arbeitsunfall. Ein Entsorgungsfahrzeug befuhr die Sillensteder Straße in Fahrtrichtung Accumer Straße, als es in Höhe einer Bushaltestelle über einen Schmutzwasserschachtdeckel fuhr. In der Folge wurde der Deckel so unglücklich angehoben, dass er gegen die Trittplatte des Fahrzeugs prallte.

Auf dieser Trittplatte befand sich ein 45-jähriger Lader. Durch den Anstoß wurde der Mann während der Fahrt - bei einer maximalen Geschwindigkeit des Fahrzeugs von etwa 30 km/h - von der Trittfläche geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Entsorgungsfahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Ursache für das Aushebeln des Schachtdeckels ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 04461 / 7449 0 bei der Polizei in Jever zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell