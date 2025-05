Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Zahlreiche Einsätze, neue Technik und viele gemeinsame Stunden

Jahresrückblick des Löschzug Beverungen und Feuerwehrverein St. Florian e.V.

Im Rahmen der Jahresdienstbesprechung des Löschzugs Beverungen und der Mitgliederversammlung des Feuerwehrvereins St. Florian e.V. wurde ein ereignisreiches Jahr 2024 bilanziert. Löschzugführer und Vereinsvorstand zogen vor zahlreichen aktiven Kameradinnen und Kameraden ein positives Fazit.

129 Einsätze im Jahr 2024 - Neues TLF offiziell übergeben

Mit insgesamt 129 Einsätzen war der Löschzug Beverungen im vergangenen Jahr stark gefordert. Das sind zehn Einsätze mehr als im Jahr zuvor. Hinzu kamen diverse Brandsicherheitswachen. Insgesamt leisteten die Mitglieder etwa 120 Stunden im Einsatz - das entspricht rund 1.200 Stunden ehrenamtlicher Arbeit zugunsten der Allgemeinheit.

Ein besonderer Höhepunkt war die Indienststellung des neuen Tanklöschfahrzeugs TLF 4000. Bereits Ende Februar wurde das Fahrzeug beim Hersteller abgeholt. Nach umfangreichen Einweisungen konnte es schließlich Ende Juni offiziell in den Dienst übernommen werden. Die feierliche Übergabe fand im Rahmen einer Fahrzeugweihe statt - gleichzeitig wurde das 40-jährige Bestehen des Feuerwehrgerätehauses an der Dalhauser Straße gefeiert.

Feuerwehr Beverungen ist tragende Säule im Stadtgebiet

Auch der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Beverungen blickte in seinem Bericht auf das Einsatzgeschehen im gesamten Stadtgebiet zurück. Dabei wurde deutlich: 57 % aller Einsätze im Stadtgebiet erfolgten unter Beteiligung des Löschzugs Beverungen - ein deutliches Zeichen für die zentrale Rolle der Einheit innerhalb der Gesamtwehr.

Ausbildung und Ehrungen im Fokus

Neben dem Einsatzdienst engagierten sich viele Mitglieder in Aus- und Fortbildung. Mehrere Kameradinnen und Kameraden konnten im Jahr 2024 erfolgreich Lehrgänge absolvieren und neue Dienstgrade erreichen: Daniel Klefmann zum Feuerwehrmann-Anwärter; Moritz Nostitz, Steffen Sommer, Hanna Vieth und Timo Zarnitz zum Feuerwehrmann/-frau; Domenik Blume, Andreas Menger, Marcus Wäsche, Martin Wollschläger zum Hauptfeuerwehrmann; Sarah Zarnitz zur Unterbrandmeisterin (nach Truppführerlehrgang); Daniel Vieth zum Brandmeister (nach Gruppenführerlehrgang); Alexander Enns zum Hauptbrandmeister und Alexander Bönning zum Brandinspektor (nach Zugführerlehrgang). Zudem wurde Karl-Josef Wagemann feierlich in die Ehrenabteilung verabschiedet.

Auch sportlich zeigte sich der Löschzug aktiv: Bei den Leistungsnachweisen in Vörden und Lütgeneder war jeweils eine Gruppe vertreten. Steffen Sommer erhielt für seine erste Teilnahme das Leistungsabzeichen in Bronze, Sarah Zarnitz für die dritte Teilnahme das Abzeichen in Silber, und Johannes Zarnitz wurde für 15 Teilnahmen mit dem Abzeichen in Gold mit blauem Grund ausgezeichnet. Felix Berg und Matthias Berg bestanden zudem das Deutsche Feuerwehr-Fitnessabzeichen in Silber bzw. Gold.

Feuerwehrverein mit vielfältigem Jahresprogramm

Der Feuerwehrverein St. Florian e.V. konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Mit traditionellen Veranstaltungen wie der Tannenbaumsammlung, dem Osterfeuer sowie dem Erbsensuppenverkauf auf dem Blütenfest und der beliebten Schaschlik-Hütte auf dem Beverunger Sternenmarkt zeigte sich der Verein als lebendiger Teil des Stadtlebens.

Auch das kameradschaftliche Miteinander kam nicht zu kurz: Winterwanderung, Maiwanderung und Weihnachtsfeier boten Gelegenheit für geselliges Beisammensein.

Das neue Jahr ist bereits gut gestartet: Mit Besuchen auf dem Feuerwehrfest in Rothe, dem Leistungsnachweis in Bosseborn und der Fahrzeugübergabe in Borgentreich war der Verein bereits vielfältig aktiv. Auch am Schützenball in Lauenförde nahm eine Abordnung teil und das Osterfeuer inklusive Tannenbaumsammlung und die Winterwanderung wurde ausgerichtet.

Als nächste Termine stehen das Beverunger Blütenfest und der Feuerwehrlauf in Höxter an. Außerdem wird der Verein das Schützenfest in Lauenförde besuchen - mit besonderer Freude, da der diesjährige Schützenkönig aus dem aktiven Vereinsvorstand stammt.

Einladung zum Mitmachen

Abschließend dankten Löschzugführung und Vereinsvorstand allen aktiven Mitgliedern für ihr großes Engagement im vergangenen Jahr. Ohne diesen Einsatz wären der Schutz und die vielfältigen Aktivitäten in und für Beverungen nicht möglich.

Der Löschzug Beverungen und der Feuerwehrverein St. Florian e.V. freuen sich jederzeit über neue Gesichter. Interessierte sind herzlich eingeladen, bei einem Übungsabend unverbindlich vorbeizuschauen und sich über die Arbeit der Feuerwehr zu informieren. Kontaktdaten und die nächsten Termine findest du auf unserer Homepage: www.feuerwehr-beverungen.de

