Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Osterfeuer in Würgassen abgesagt - Erhöhter Waldbrandgefahrenindex aufgrund geringem Niederschlag

Bild-Infos

Download

Beverungen (ots)

Das für dieses Jahr geplante Osterfeuer in Würgassen muss kurzfristig abgesagt werden. Grund für die Absage ist die derzeit erhöhte Waldbrandgefahr in der Region.

Aufgrund der anhaltend trockenen Witterung und der damit verbundenen hohen Brandgefahr haben sich die Organisatoren entschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Diese Entscheidung dient dem Schutz der Bevölkerung und der Umwelt.

"Wir bedauern die Absage sehr, aber unter den derzeitigen Bedingungen ist ein sicheres Osterfeuer in Würgassen nicht zu verantworten", so das Organisationsteam.

Ein Nachholtermin ist nicht geplant. Die für das Osterfeuer in Würgassen gesammelten Tannenbäume werden stattdessen am Ostersonntag beim Osterfeuer in Beverungen verwendet. So finden sie doch noch ihren Platz im traditionellen Brauchtum.

Die Veranstalter bedanken sich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihr Verständnis sowie bei den Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz bei der Vorbereitung.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell