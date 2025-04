Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Nächster Schritt in der Einsatzstellenhygiene in der Feuerwehr Beverungen

Beschaffung von Wechselkleidung für die Löschgruppe Wehrden

Bild-Infos

Download

Beverungen (ots)

Am vergangenen Freitag wurde der Löschgruppe Wehrden durch den Bezirksausschussvorsitzenden Günter Weskamp die neue Wechselkleidung übergeben, die nach Einsätzen mit Kontamination durch Rauch oder andere Verschmutzungen als Ersatzkleidung zum Einsatz kommen soll. Insgesamt wurden hier rund 1.000 Euro durch den Bezirksausschuss Wehrden und die Vereinsgemeinschaft Wehrden und Förderverein proWehrden e.V. im Rahmen eines Bekleidungskonzeptes investiert. Uns ist es wichtig, unsere Löschgruppe nach besten Kräften zu unterstützen, denn sie ist eine Stütze der Gesellschaft im Ort und enorm wichtig, so Günter Weskamp weiter.

Die Löschgruppenführung BI Roman Thater, HBM Andreas Naskrent und StBI Falk Wulf sowie die Mitglieder der Löschgruppe zeigten sich bei der Übergabe an der Weser sehr erfreut, wie unkompliziert unsere Feuerwehrfrauen und -männer mit Bekleidung ausgestattet wurden. Die Feuerwehr-Unfallkasse weist seit Jahren darauf hin, dass Feuerwehrangehörige nach Einsätzen nicht mit der Einsatzkleidung ins Fahrzeug steigen sollen, da diese kontaminiert sein kann und weitere gesundheitliche Risiken in Kauf genommen werden. Bisher musste Privatkleidung mitgenommen werden, um damit nach Hause fahren zu können. Erfreulich ist, dass nun alle Kameradinnen und Kameraden der Löschgruppe Wehrden mit der Kleidung und einer personalisierten Tasche ausgestattet werden konnten. Die Bürgerinnen und Bürger der Weserstadt werden als erste das neue Erscheinungsbild der Feuerwehr wahrnehmen, so Andreas Naskrent und Falk Wulf.

Die Löschgruppe Wehrden folgt damit dem Beispiel des Löschzuges Beverungen: Dort hatte der Feuerwehrverein St. Florian e.V. bereits im Jahr 2021 durch Spenden finanzierte Sporttaschen angeschafft, damit jeder Feuerwehrmann Wechselkleidung für den Einsatz dabei hat. Bisher werden die Sporttaschen dort mit privater Kleidung gefüllt, um nach einem Einsatz die Kleidung wechseln zu können.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell