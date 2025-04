Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Zeuge gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Friesenstraße;

Unfallzeit: 02.04.2025, zwischen 09.30 Uhr und 10.05 Uhr;

Einen grauen Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Fahrzeug hatte am Mittwochmorgen zwischen 09.30 Uhr und 10.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesenstraße gestanden. Dort beschädigte der Unbekannte die hintere Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Zeuge oder eine Zeugin beobachtete den Verkehrsunfall und hinterließ einen Zettel am Pkw des Geschädigten. Der oder diejenige wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell