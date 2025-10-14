Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock zum Leichenfund eines Kindes im Bereich Klein Upahl

Güstrow (ots)

Am heutigen Vormittag wurde nach einem Zeugenhinweis in einem Waldstück unweit Klein Upahls der Leichnam eines Kindes aufgefunden. Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Fundort weiträumig ab. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass es sich vorbehaltlich der rechtsmedizinischen Untersuchung um den seit Freitag vermissten achtjährigen Jungen aus Güstrow handelt. Die zweifelsfreie Identifizierung steht noch aus und ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Die Mutter des Vermissten wurde informiert und wird durch speziell geschultes medizinisches Personal betreut.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft fort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Fremdverschulden auszugehen.

Weitere Auskünfte werden - sobald möglich - über die zuständige Staatsanwaltschaft Rostock erfolgen.

