Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 8-Jährigem - Junge aus Güstrow weiterhin vermisst

Güstrow (ots)

Seit Freitagabend befinden sich Polizei, Freiwillige Feuerwehr, Rettungshundestaffeln und Freiwillige aufgrund eines vermissten 8-jährigen Jungen aus Güstrow im Dauereinsatz.

Die in diesem Zusammenhang bereits umfangreichen Suchmaßnahmen der vergangenen Tage wurden auch heute weiter intensiviert und fortgesetzt. So sind Beamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes seit dem frühen Vormittag fortlaufend mit der Absuche weiterer Geländeabschnitte sowie leerstehender Grundstücks- und Gebäudeflächen in Güstrow und dem direkten Umland betraut. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte weiterhin durch zahlreiche Fährtenspürhunde von Rettungshundestaffeln. Diese unterstützten auch die gewässerseitige Absuche des Inselsees, während die Freiwillige Feuerwehr Güstrow unter Einsatz zweier Schlauch- bzw. Flachboote den Sumpfsee und die Nebel abgesucht hat.

Durch Beamte der Kriminalpolizei wurden zudem diverse Befragungen im persönlichen sowie schulischen Umfeld des Jungen durchgeführt. Darüber hinaus wurde die große Anzahl der über das geschaltete Hinweistelefon (Tel.: 0800 5977268) eingegangenen Mitteilungen ausgewertet. Dennoch bleibt der vermisste Junge weiterhin unbekannten Aufenthalts.

Auch am heutigen Tag befanden sich rund 200 Einsatzkräfte der Landespolizei und der Rettungshundestaffeln im Einsatz. Aufgrund einsetzender Dunkelheit werden die operativen Suchmaßnahmen unterbrochen und am morgigen Tag fortgesetzt. Das Hinweistelefon bleibt durchgehend für die Annahme weiterer sachdienlicher Hinweise besetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell