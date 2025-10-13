PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 8-Jährigem - Junge aus Güstrow weiterhin vermisst

Güstrow (ots)

Seit Freitagabend befinden sich Polizei, Freiwillige Feuerwehr, Rettungshundestaffeln und Freiwillige aufgrund eines vermissten 8-jährigen Jungen aus Güstrow im Dauereinsatz.

Die in diesem Zusammenhang bereits umfangreichen Suchmaßnahmen der vergangenen Tage wurden auch heute weiter intensiviert und fortgesetzt. So sind Beamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes seit dem frühen Vormittag fortlaufend mit der Absuche weiterer Geländeabschnitte sowie leerstehender Grundstücks- und Gebäudeflächen in Güstrow und dem direkten Umland betraut. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte weiterhin durch zahlreiche Fährtenspürhunde von Rettungshundestaffeln. Diese unterstützten auch die gewässerseitige Absuche des Inselsees, während die Freiwillige Feuerwehr Güstrow unter Einsatz zweier Schlauch- bzw. Flachboote den Sumpfsee und die Nebel abgesucht hat.

Durch Beamte der Kriminalpolizei wurden zudem diverse Befragungen im persönlichen sowie schulischen Umfeld des Jungen durchgeführt. Darüber hinaus wurde die große Anzahl der über das geschaltete Hinweistelefon (Tel.: 0800 5977268) eingegangenen Mitteilungen ausgewertet. Dennoch bleibt der vermisste Junge weiterhin unbekannten Aufenthalts.

Auch am heutigen Tag befanden sich rund 200 Einsatzkräfte der Landespolizei und der Rettungshundestaffeln im Einsatz. Aufgrund einsetzender Dunkelheit werden die operativen Suchmaßnahmen unterbrochen und am morgigen Tag fortgesetzt. Das Hinweistelefon bleibt durchgehend für die Annahme weiterer sachdienlicher Hinweise besetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 14:59

    POL-HRO: Zwei Containerbrände in Wismar - Polizei sucht Zeugen

    Wismar (ots) - In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (12. Okt. 2025) kam es in Wismar zu zwei Containerbränden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagmorgen, gegen 02 Uhr, stellte eine Funkstreifenbesatzung im Bereich der Wismarer Weidendamms einen brennenden Altpapiercontainer fest. Das Feuer hatte bereits auf umliegendes Buschwerk übergegriffen. Einsatzkräfte der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:40

    POL-HRO: Polizei stellt mutmaßlichen Drogendealer in Schwerin

    Schwerin (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag stellten Polizeibeamte in Schwerin im Stadtteil Großer Dreesch einen 27-jährigen Mann, der bei Erblicken der Polizei zu Fuß die Flucht ergriff und dabei versuchte, seinen Rucksack zurückzulassen. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann, einen rumänischen Staatsangehörigen, nach kurzer fußläufiger Verfolgung ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:03

    POL-HRO: Polizei ermittelt nach Dieseldiebstählen in Neu Göhren und Vellahn

    Neu Göhren/Vellahn (ots) - Nach Dieseldiebstählen, bei denen zusammen mehr als 1500 Liter Kraftstoff gestohlen wurden, ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise. Bereits in der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter aus dem Tank eines Lasters, der auf dem Gelände des Windparks zwischen Strassen und Neu Göhren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren