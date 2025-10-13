PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Dieseldiebstählen in Neu Göhren und Vellahn

Neu Göhren/Vellahn (ots)

Nach Dieseldiebstählen, bei denen zusammen mehr als 1500 Liter Kraftstoff gestohlen wurden, ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise.

Bereits in der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter aus dem Tank eines Lasters, der auf dem Gelände des Windparks zwischen Strassen und Neu Göhren stand, rund 200 Liter Kraftstoff gestohlen. Die zwei unbekannten Täter konnten gegen 00:00 Uhr beim Betreten des Windparks durch eine Überwachungskamera aufgenommen werden.

In der Nacht zu Sonntag haben unbekannte Täter bei einem Einbruch auf einer Baustelle bei Vellahn circa 1300 Liter Kraftstoff aus einer mobilen Tankstelle und einer Baumaschine erbeutet. Weiterhin wurden zwischen Samstagmittag, 14:00 Uhr, und Sonntagabend, 21:30 Uhr, zwei Baucontainer gewaltsam aufgebrochen und diverse Werkzeuge wie Akku- und Schlagschrauber entwendet.

Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei hat Spuren und Beweismittel an beiden Tatorten sichern können. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Ludwigslust (03874-4110) und in Boizenburg (038847-6060) entgegen

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

