Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unerlaubtes Anbringen von Plakaten im Innenstadtbereich - Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Schwerin (ots)

Die Polizei erhielt Freitagmittag Hinweise zu mehreren Personen, die im Innenstadtbereich von Schwerin offenbar unerlaubt Plakate an Schaufenstern, Hauswänden und Laternenmasten anbrachten.

Im Rahmen der eingeleiteten Überprüfung konnten die Beamten auf dem Alten Garten insgesamt zehn Personen feststellen, die den Handlungen zugeordnet werden konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 59-jährige Pädagogin mit deutscher Staatsangehörigkeit hauptverantwortlich für die Aktion. Nach eigenen Angaben habe es sich dabei um eine pädagogische Maßnahme zur Kulturbildung gehandelt.

Die Frau war gemeinsam mit neun weiteren Personen im Alter zwischen 18 und 37 Jahren unterwegs. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Straßen- und Grünflächensatzung der Landeshauptstadt Schwerin eingeleitet. Die Plakate mit Palästina-Bezug wurden unter anderem in der Puschkinstraße, Schmiedestraße, Schusterstraße, Schloßstraße sowie auf dem Alten Garten festgestellt.

