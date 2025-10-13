PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 43-jähriger Mann bedroht Mutter und Kind - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schwerin (ots)

Am Freitagabend, den 10.10.2025, gegen 17:40 Uhr sei eine Mutter mit ihrem Kind von einem 43-jährigen Mann auf dem Platz der Freiheit in Schwerin bedroht worden, so die bisherigen Erkenntnisse.

Ein 23-jähriger Zeuge zeigte Zivilcourage und schritt ein. Die alarmierten Polizeibeamten stellten den mutmaßlichen Täter vor Ort fest und leiteten gegen den Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Bedrohung ein. Die betroffene Mutter, die mit einem Fahrrad unterwegs war, und ihr Kind hatten die Örtlichkeit bereits vor Eintreffen der Beamten verlassen. Für die weiteren Ermittlungen sind sie jedoch von besonderer Bedeutung.

Die Polizei bittet daher insbesondere die betroffene Mutter sowie mögliche weitere Zeugen, sich mit der Polizei in Schwerin in Verbindung zu setzen, per Telefon unter 0385 5180 2224, per Mail an kk.schwerin@polmv.de oder persönlich in einer Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

