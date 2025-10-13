Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hinweis auf mögliches Ansprechen eines Kindes in Bützow

Bützow (Landkreis Rostock) (ots)

Am gestrigen frühen Abend erhielt die Polizei in Bützow den Hinweis über ein verdächtiges Ansprechen eines 9-jährigen Jungen in der Bützower Fritz-Reuter-Allee. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen soll der Grundschüler gegen 17:30 Uhr von einer bislang unbekannten, männlichen Person angesprochen worden sein.

Nach den vorliegenden Angaben des Jungen zum äußeren Erscheinungsbild soll der circa 1,70m - 1,75m große Mann europäischen Phänotyps sein. Er sei zudem kräftig gebaut und mit einem schwarzen Oberteil, einer roten Jogginghose sowie einer Brille mit eckigem Rahmen bekleidet gewesen. Außerdem hätte der unbekannte Tatverdächtige eine so genannte Undercut-Frisur getragen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und prüft den vorliegenden Sachverhalt mit äußerster Sorgfalt. Weitere Angaben sind daher auch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich.

Zur Erhellung der sachverhaltsrelevanten Umstände werden potentielle Zeugen gesucht, die relevante Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich der Fritz-Reuter-Allee gemacht haben oder sogar Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461-4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

