Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstensuche nach 8-jährigem Jungen in Güstrow - Polizei schaltet Hinweistelefon

Güstrow (ots)

Die Vermisstensuche nach einem 8-jährigen Jungen aus Güstrow, der seit Freitag vermisst wird, dauert weiterhin an. Zur Unterstützung der umfangreichen Suchmaßnahmen sind derzeit u. a. Rettungshundestaffeln aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg im Stadtgebiet im Einsatz.

Über den gesamten Tag hinweg sind mehr als 100 Einsatzkräfte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern an den Suchmaßnahmen beteiligt. Hinzu kommen 26 Hundeführer mehrerer Rettungshundestaffeln aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, die mit insgesamt 12 Flächensuch- und Mantrailerhunden im Einsatz sind.

Aktuell werden insbesondere potenzielle Versteckmöglichkeiten, darunter auch leerstehende Häuser und unzugängliche Bereiche im gesamten Güstrower Stadtgebiet, durchsucht. Zudem führen die Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes ihre Befragungen im Wohnumfeld des Jungen sowie in den angrenzenden Straßenzügen fort. Auch der Polizeihubschrauber ist in den Einsatz eingebunden.

Um die Suche zu unterstützen, hat die Polizei nun ein Hinweistelefon eingerichtet, über das Bürgerinnen und Bürger weiterhin Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen melden können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 5977268 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell