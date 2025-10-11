Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 18-Jähriger in Rostock überfallen

Rostock (ots)

Gegen 02:50 Uhr erhielt die Polizei am Samstagmorgen Kenntnis von einem Übergriff auf einen 18-Jährigen am Klenowtor im Bereich des Schiffbauerrings in Rostock Groß-Klein. Der 18-jährige Deutsche wurde zuvor von einer, nach seinen Angaben, maskierten Personengruppe körperlich angegriffen und in der weiteren Folge zur Herausgabe von Sachen aufgefordert. Anschließend flüchtete die Personengruppe von etwa 5 Personen in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrerer Funkwagen konnten die Personengruppe nicht mehr feststellen. Der 18-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung ins Südstadtklinikum gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen. Hinweise zu den Tätern und der Tat nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der TelNr.: KDD: 0381- 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

