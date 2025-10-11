PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 18-Jähriger in Rostock überfallen

Rostock (ots)

Gegen 02:50 Uhr erhielt die Polizei am Samstagmorgen Kenntnis von 
einem Übergriff auf einen 18-Jährigen am Klenowtor im Bereich des 
Schiffbauerrings in Rostock Groß-Klein.
Der 18-jährige Deutsche wurde zuvor von einer, nach seinen Angaben, 
maskierten Personengruppe körperlich angegriffen und in der weiteren 
Folge zur Herausgabe von Sachen aufgefordert. Anschließend flüchtete 
die Personengruppe von etwa 5 Personen in unbekannte Richtung. Sofort
eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrerer Funkwagen konnten die 
Personengruppe nicht mehr feststellen.
Der 18-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren 
medizinischen Versorgung ins Südstadtklinikum gebracht.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen 
Erpressung gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Hinweise zu den Tätern und der Tat nehmen der Kriminaldauerdienst 
Rostock unter der TelNr.: KDD: 0381- 4916 1616 oder jede andere 
Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem
die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter 
www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

