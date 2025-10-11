PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Sprengung eines Mülleimers

Parchim (ots)

In den frühen Nachtstunden des 11.10.2025 gegen 01:10 Uhr wurde in 
der Cordesiusstraße in Parchim ein massiver Metallmülleimer durch 
eine Sprengung vollständig zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde 
ein Sprengsatz unbekannter Herkunft im Inneren des Mülleimers 
gezündet. Durch die Wucht der Detonation wurde der Mülleimer in 
mehrere Stücke zerteilt. Dabei flog eine Metallplatte über 30 Meter 
in Richtung parkender Fahrzeug bzw. der Wohnbebauung. Letztlich 
wurden keine Personen verletzt und keine umliegenden Objekte 
beschädigt.

Der Polizei liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu dem oder 
den jeweiligen Tätern vor. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, 
die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben. 
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Parchim unter der 
Rufnummer 03871 6000, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder
jede andere Dienststelle entgegen.

Arian Kaltenstein
Polizeikommissar
Polizeihauptrevier Parchim

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

