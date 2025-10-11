Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Sprengung eines Mülleimers

Parchim (ots)

In den frühen Nachtstunden des 11.10.2025 gegen 01:10 Uhr wurde in der Cordesiusstraße in Parchim ein massiver Metallmülleimer durch eine Sprengung vollständig zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Sprengsatz unbekannter Herkunft im Inneren des Mülleimers gezündet. Durch die Wucht der Detonation wurde der Mülleimer in mehrere Stücke zerteilt. Dabei flog eine Metallplatte über 30 Meter in Richtung parkender Fahrzeug bzw. der Wohnbebauung. Letztlich wurden keine Personen verletzt und keine umliegenden Objekte beschädigt. Der Polizei liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu dem oder den jeweiligen Tätern vor. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Parchim unter der Rufnummer 03871 6000, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Dienststelle entgegen. Arian Kaltenstein Polizeikommissar Polizeihauptrevier Parchim

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell