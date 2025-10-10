PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe erbeuten Werkzeug und Bargeld bei Einbruch in Paulskirche

Schwerin (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter Werkzeug und Bargeld aus der Paulskirche in Schwerin gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft haben. Von der dortigen derzeitigen Baustelle entwendeten die Täter einen Akkuschrauber der Marke DeWalt. Im Inneren der Kirche konnten die Unbekannten durch unbefugtes Öffnen eines Tresors an Bargeld gelangen. Die Tat in der Straße "Am Packhof" ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:15 Uhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Vor Ort konnte die Kriminalpolizei Spuren sichern und ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Die Polizei in Schwerin (0385/5180-2224) bittet um Zeugen, die zum genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht oder ungewöhnliche Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

