Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte nach Unfall zwischen 10-jährigem Radfahrer und Mopedfahrer

Grevesmühlen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (09. Okt.) kam es in Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 10-jährigen Radfahrer und einem Mopedfahrer, bei dem beide Personen verletzt wurden.

Gegen 13:30 Uhr überquerte der 10-Jährige die Rehnaer Straße in Richtung der Tannenbergstraße. Dabei sah der Junge das in Richtung Wotenitz fahrende Kleinkraftrad offenbar nicht rechtzeitig und stieß mit diesem zusammen.

Sowohl der 10-Jährige als auch der 67-Jährige Simsonfahrer wurden hierbei verletzt. Rettungskräfte brachten beide in die Krankenhäuser nach Lübeck sowie Grevesmühlen.

Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

