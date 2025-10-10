PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Marienplatz

Schwerin (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr kam es auf dem Marienplatz in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern im Alter von 30 und 58 Jahren. Der genaue Hintergrund des Streits ist derzeit noch unklar. Der 58-jährige Mann, bei dem ein Atemalkoholwert von 2,1 Promille festgestellt wurde, erlitt Kopfverletzungen und wurde im Schweriner Klinikum behandelt. Ein Atemalkoholtest beim 30-jährigen Beteiligten ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gegenseitiger Körperverletzung ein. Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

