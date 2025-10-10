PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 31-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Schwerin (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Mittwochnachmittag auf dem Dreescher Markt in Schwerin befindet sich ein 31-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Mann steht im Verdacht, während einer körperlichen Auseinandersetzung (Ursprungssachverhalt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6133960) einen 28-jährigen Tunesier mit einem spitzen Gegenstand verletzt zu haben. Der Geschädigte erlitt dabei mehrere Stichverletzungen und wurde im Schweriner Klinikum medizinisch versorgt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin erließ das Amtsgericht Schwerin am 9. Oktober 2025 Haftbefehl gegen den 31-jährigen Armenier und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

